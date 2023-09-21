Doğu Kudüs'te Filistinli saldırgan silahla vuruldu

Doğu Kudüs'te bir Filistinli, tramvay durağında güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı girişiminde bulundu. Saldırgan, açılan ateş sonucu etkisiz hale getirildi. Güvenlik görevlisi hafif yaralanırken, saldırgan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te "tramvay durağının güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddia edilen bir Filistinli silahla vuruldu.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, "Doğu Kudüs sakini 19 yaşındaki bir şüphelinin, yasa dışı Givat HaMivtar Yahudi yerleşim birimindeki tramvay durağında güvenlik görevlisini bıçaklamaya çalıştığı, saldırganın açılan ateş sonucu etkisiz hale getirildiği" ifade edildi.

Elinden hafif şekilde yaralanan güvenlik görevlisinin sağlık durumunun iyi olduğu, silahla vurularak ağır şekilde yaralanan Filistinlinin ise hastaneye sevk edildiği ve gözaltına alındığı belirtildi.

Kalandiya kontrol noktasında "araçla ezme girişimi"

Öte yandan işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasında yer alan İsrail ordusuna ait Kalandiya kontrol noktasında gün içinde bir araçla ezme girişimi yaşandı.

Olayda kontrol noktasındaki silahlı özel güvenlik görevlisi hafif şekilde yaralandı.

İsrail polis sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Kalandiya kontrol noktasında bir şüphelinin aracını özel güvenlik görevlisinin üzerine sürdüğü, olayda silahlı güvenlik görevlisinin hafif şekilde yaralandığı şüphelinin ise gözaltına alındığı" ifade edildi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'teki hakimiyeti ve burada inşa ettiği Yahudi yerleşim birimleri uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.