Türkiye'den Çin vatandaşlarına turistik ve transit seyahatlerde vize muafiyeti

Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Çin Halk Cumhuriyeti pasaportu taşıyan kişilere Türkiye'ye yapacakları turistik seyahatlerde ve transit geçişlerde vize muafiyeti uygulanacağı açıklandı.

Umuma mahsus Çin pasaportu taşıyan kişilere yönelik karar, 2 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.

Resmi Gazete'de "Çin Halk Cumhuriyeti'nin umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde 2/1/2026 tarihinden itibaren vize muafiyeti sağlanmasına" karar verildiği yazıldı.

Türk vatandaşlarının Çin Halk Cumhuriyeti'ne girmeleri için vize almaları gerek.

Bireysel turizm vizesi başvurusu yapılamıyor.

Yeni vize uygulamasının Türkiye ve Çin arasındaki turizm ve ekonomik ilişkileri güçlendirmesi bekleniyor.

İki ülke arasındaki ilişkiler 2010 yılında "Stratejik İş Birliği" düzeyine yükseltildi.

Türkiye ve Çin arasındaki ticaret hacmi, 2001'de yalnızca 1 milyar dolar seviyesindeyken, 2024 yılı itibarıyla 48 milyar doları aşarak rekor düzeye ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre 2024 yılında Türkiye'nin Çin ile ticaretinde ihracat 3,4 milyar dolar, ithalat ise 44,9 milyar dolar seviyesinde.

Çinli üreticiler, Türkiye'nin gümrük birliği anlaşmasının bulunduğu Avrupa Birliği'nin Çin yapımı elektrikli araçlara gümrük vergisi uygulamasıyla birlikte, Türkiye pazarına daha iyi erişim sağlamanın yollarını arıyor.

BYD, Türkiye'de bir fabrika kurmak için anlaşma imzalamış; Türkiye ayrıca Chery Automobile Co Ltd., SAIC Motor Corp. ve Great Wall Motor Co. ile de ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmişti.

