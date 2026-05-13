Çin Devlet Başkanı Şi, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile bir araya geldi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile Pekin'de görüştü. İki ülke arasında çeşitli alanlarda 10'dan fazla iş birliği anlaşması imzalandı.

ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping, başkent Pekin'de Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüştü.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ı başkent Pekin'deki Büyük Halk Salonu önünde resmi törenle karşıladı. Şi ile Rahman görüşmelerin ardından iki ülke arasında 'Daimi İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Antlaşması'nı imzaladı ve Yeni Dönemde Kapsamlı Stratejik İşbirliği Ortaklığı'nın Derinleştirilmesine İlişkin Ortak Bildiri'yi yayımladı.

İki lider, partiler arası etkileşim, ekonomi, ticaret ile yatırım, yapay zeka, yeşil madencilik ve medya gibi alanlarda 10'un üzerinde iş birliği anlaşmasının imza törenine de katıldı. Ziyaret sırasında iki taraf arasında ayrıca tarım, kültür, eğitim, konut geliştirme, karantina ve pazar denetimi gibi alanlarda 10'dan fazla iş birliği anlaşması imzalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
