Şi ve Macron, Çin-Fransa İş Konseyi Toplantısı'na katıldı

ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pekin'de düzenlenen Çin-Fransa İş Konseyi 7'nci Toplantısı'nın kapanış törenine katıldı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve resmi temaslar için Çin'de bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pekin'de düzenlenen Çin-Fransa İş Konseyi 7'nci Toplantısı'nın kapanış törenine katıldı. Toplantının bu sabah Pekin'de gerçekleştirilen kapanış töreninde konuşan Şi, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iş birliği alanlarının sürekli genişlediğini ve direncinin arttığını belirtti. Bu yılın ilk 10 aylık döneminde iki ülke arasındaki ticaret hacminin 68,75 milyar dolara ulaştığını vurgulayan Şi, iki yönlü yatırım miktarının ise 27 milyar doları aştığını bildirdi.

Şi, iki ülkenin diplomatik ilişkilerin kuruluşundaki asıl amaca bağlı kalarak, bu ilişkilerin istikrarlı gelişimini sağlaması gerektiğini söyledi. Şi, özellikle yapay zeka, yeşil ve dijital ekonomi gibi alanlarda potansiyelin araştırılması ve endüstriyel-tedarik zincirlerindeki dışa açılım ile iş birliğinin teşvik edilmesinin önemine dikkat çekti.

Çin ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki iş birliğine de değinen Şi, bu yıl iki taraf arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 50'nci yıl dönümünün kutlandığını kaydetti. Çin ve Fransa'nın bu ilişkilerin daha parlak bir 50 yıllık dönemi için gayret göstermesi çağrısında bulunan Şi Cinping, küresel yönetişime yeni katkılar sağlanması gereğini aktardı.