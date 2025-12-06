Haberler

Çin ve ABD Yetkilileri Ekonomi ve Ticaret Konularında Görüştü

Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile video konferans gerçekleştirdi. Taraflar, ekonomi ve ticaret alanındaki iş birliğini ilerletmeyi ve karşılıklı kaygıları ele almayı amaçladıklarını belirtti.

ÇİN Başbakan Yardımcısı He Lifeng, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile görüştü.

Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng'ın, dün ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile video konferans yöntemiyle görüştüğü bildirildi. Tarafların ekonomi ile ticaret alanındaki pragmatik iş birliğini ilerletmek ve karşılıklı kaygıları uygun şekilde ele almak konularında yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Kuala Lumpur'da düzenlenen ekonomi ve ticaret görüşmelerinin sonuçlarının uygulanmasını olumlu değerlendiren taraflar, iki devlet başkanının stratejik rehberliği altında Çin-ABD ekonomi ve ticaret ilişkilerinin istikrarlı şekilde gelişmesini sağlayacaklarını ifade etti.

