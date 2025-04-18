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Çin Polisi, Aaron Boupendza'nın Ölümünde Cinayet Şüphesi Bulunmadığını Açıkladı

Çin Polisi, Aaron Boupendza'nın Ölümünde Cinayet Şüphesi Bulunmadığını Açıkladı
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Çin'in Zhejiang FC takımında forma giyen futbolcu Aaron Boupendza'nın ölümüyle ilgili yapılan soruşturmada cinayet şüphesi olmadığı belirtildi. Olayın, Boupendza'nın kiraladığı evin balkonundan düşmesi sonucu gerçekleştiği ifade edildi.

ÇİN polisi, Aaron Boupendza'nın ölümüyle ilgili soruşturmanın tamamlandığını bildirdi. Açıklamada, Boupendza'nın ölümünde cinayet şüphesi olmadığı belirtildi.

Çin'in Zhejiang FC takımında forma giyen Aaron Boupendza hayatını kaybetti. Çin polisinden yapılan açıklamada, bölgede olaya şahit olan kişilerin, 16 Nisan Çarşamba günü saat 13.30 sularında olayı polise ihbar ettiği, Boupendza'nın yaralı olarak hastaneye sevk edildiği ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Boupendza'nın ölümünde cinayet şüphesi olmadığı ve oyuncunun kiraladığı evin balkonundan düşerek yaşamını yitirdiği bildirildi. Konuyla ilgili ceza davası açılmayacağı ifade edildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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