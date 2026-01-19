Çin'de Doğum Oranı 1949'dan Bu Yana En Düşük Seviyeye İndi

ÇİN'de doğum oranının 2025'te binde 5,63'e gerileyerek 1949'dan bu yana en düşük seviyeye indiği bildirildi.

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), 2025 yılına ait nüfus verilerini açıkladı. Buna göre; 2024'te 1 milyar 408 milyon 280 bin olan Çin ana karası nüfusu, 2025'te 1 milyar 404 milyon 890 bine geriledi. Çin'de 2025'te 7,92 milyon bebek dünyaya gelirken, yeni doğanların sayısı 9,54 milyon bebeğin dünyaya geldiği 2024'e göre yüzde 16,9 azaldı. Ülkede doğum oranı, ulusal kayıtların tutulmaya başlandığı 1949'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Çin'de erkek nüfusu 716,85 milyon, kadın nüfusu ise 688,04 milyon oldu.