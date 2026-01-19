Haberler

Çin'de Doğum Oranı 1949'dan Bu Yana En Düşük Seviyeye İndi

Çin'de Doğum Oranı 1949'dan Bu Yana En Düşük Seviyeye İndi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'de doğum oranı, 2025'te 1949'dan bu yana en düşük seviyeye inerek binde 5,63 olarak kaydedilecek. Nüfus 2024'e göre azalırken, yeni doğan bebek sayısı da önemli bir düşüş gösterdi.

ÇİN'de doğum oranının 2025'te binde 5,63'e gerileyerek 1949'dan bu yana en düşük seviyeye indiği bildirildi.

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), 2025 yılına ait nüfus verilerini açıkladı. Buna göre; 2024'te 1 milyar 408 milyon 280 bin olan Çin ana karası nüfusu, 2025'te 1 milyar 404 milyon 890 bine geriledi. Çin'de 2025'te 7,92 milyon bebek dünyaya gelirken, yeni doğanların sayısı 9,54 milyon bebeğin dünyaya geldiği 2024'e göre yüzde 16,9 azaldı. Ülkede doğum oranı, ulusal kayıtların tutulmaya başlandığı 1949'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Çin'de erkek nüfusu 716,85 milyon, kadın nüfusu ise 688,04 milyon oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Komşuda tarihi an! Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü

Komşuda tarihi an! Bir devir bu mermiyle resmen kapandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barcelona'nın iptal olan golündeki ofsayt kararı da olay oldu

Verilen karar olay oldu! Dev maçın önüne geçen pozisyon
Nereden nereye! Bir zamanlar modeldi, şimdi tüm dünya tanıyor

Bir zamanlar modeldi, şimdi tüm dünya tanıyor
Atlas Çağlayan'ın öldürülmesi sonrası Arif Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu

Atlas'ın ölümü sonrası Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu
Yıllarca unutulmayacak final! Son düdükle birlikte tüm ülke sokağa döküldü

Yıllarca unutulmayacak! Tarihi zafer tüm ülkeyi sokağa döktü
Barcelona'nın iptal olan golündeki ofsayt kararı da olay oldu

Verilen karar olay oldu! Dev maçın önüne geçen pozisyon
Polis memuru, eski eşinin evlendiği polisi sokak ortasında vurdu

Polis, sokak ortasında bir başka polisi vurdu! Sebebi akıllara zarar
Ülke felaketi yaşıyor! 300 ev küle döndü, OHAL ilan edildi

Ülkede OHAL ilan edildi! 300 ev küle döndü, ölü sayısı bilinmiyor