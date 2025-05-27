Çin'deki Kimya Fabrikasında Büyük Patlama
Çin'in Şandong eyaletinde bulunan bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada, 500'den fazla işçinin çalıştığı bildiriliyor. Fabrika, böcek ilacı ve ilaç sektöründe kullanılan kimyasalların üretimini gerçekleştiriyordu.
ÇİN'in kuzeyindeki Şandong eyaletindeki kimya fabrikasında büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi.
Çin'in Şandong eyaletine bağlı Veyfang şehrindeki sanayi sitesindeki bir kimya fabrikasında patlama meydana geldi. Böcek ilacı ve ilaç sektöründe kullanılan kimyasalların üretildiği fabrikada 500'den fazla işçinin çalıştığı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya