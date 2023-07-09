Çin'de toprak kayması: 1 ölü, 7 kayıp
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Çin'de meydana gelen toprak kaymasında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin kayıp olduğu belirtildi. Yerel yetkililer 5 kişinin yaralandığını, 7 kişinin ise hala arandığını açıkladı.
- Çin'de toprak kayması: 1 ölü, 7 kayıp
HUBEİ - Çin'de meydana gelen toprak kaymasında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin kayıp olduğu belirtildi.
Çin'in Hubei eyaletinde yer alan Yichang kentindeki bir otoyolda toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması sonucu yol ikiye ayrılırken 1 kişi hayatını kaybetti. Yerel yetkililer 5 kişinin yaralandığını, 7 kişinin ise hala arandığını açıkladı.
Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı ise dördüncü seviye acil durum ilanı verirken bölgeye 390'dan fazla arama-kurtarma görevlileri sevk edildi. Toplam 17 bölge sakini de güvenli yerlere tahliye edildi.