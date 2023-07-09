Çin'de Heyelan: 5 Kişi Kurtarıldı, 9 Kişi Kayıp
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Çin'in Hubei eyaletindeki Wufeng'in Tujia Özerk İlçesi'ne bağlı Yueshan köyünde meydana gelen heyelan sonucunda 5 kişi kurtarılırken, 9 kişiden hala haber alınamıyor.
WUFENG, 9 Temmuz 2023 (Xinhua) -- Çin'in orta kesiminde bulunan Hubei eyaletindeki Wufeng'in Tujia Özerk İlçesi'ne bağlı Yueshan köyünde Cumartesi günü heyelan meydana geldi.
Yerel yetkililerin Pazar günü yaptıkları açıklamaya göre, otoyol inşaatında meydana gelen toprak kaymasının ardından, 5 kişi kurtarılırken 9 kişiden hala haber alınamıyor.
Kaynak: Xinhua / Dünya