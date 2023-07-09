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Çin'de Heyelan: 5 Kişi Kurtarıldı, 9 Kişi Kayıp

Çin'de Heyelan: 5 Kişi Kurtarıldı, 9 Kişi Kayıp

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Çin'in Hubei eyaletindeki Wufeng'in Tujia Özerk İlçesi'ne bağlı Yueshan köyünde meydana gelen heyelan sonucunda 5 kişi kurtarılırken, 9 kişiden hala haber alınamıyor.

Çin'in Hubei Eyaletindeki Heyelandan 5 Kişi Kurtarıldı, 9 Kişi Hala KayıpÇin'in orta kesiminde bulunan Hubei eyaletindeki Wufeng'in Tujia Özerk İlçesi'ne bağlı Yueshan köyünde meydana gelen heyelan bölgesinin havadan çekilmiş fotoğrafı, 9 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Wu Zhizun/Xinhua)

WUFENG, 9 Temmuz 2023 (Xinhua) -- Çin'in orta kesiminde bulunan Hubei eyaletindeki Wufeng'in Tujia Özerk İlçesi'ne bağlı Yueshan köyünde Cumartesi günü heyelan meydana geldi.

Yerel yetkililerin Pazar günü yaptıkları açıklamaya göre, otoyol inşaatında meydana gelen toprak kaymasının ardından, 5 kişi kurtarılırken 9 kişiden hala haber alınamıyor.

Çin'in Hubei Eyaletindeki Heyelandan 5 Kişi Kurtarıldı, 9 Kişi Hala KayıpÇin'in orta kesiminde bulunan Hubei eyaletindeki Wufeng'in Tujia Özerk İlçesi'ne bağlı Yueshan köyünde meydana gelen heyelan bölgesinin havadan çekilmiş fotoğrafı, 9 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Wu Zhizun/Xinhua)

Çin'in Hubei Eyaletindeki Heyelandan 5 Kişi Kurtarıldı, 9 Kişi Hala KayıpÇin'in orta kesiminde bulunan Hubei eyaletindeki Wufeng'in Tujia Özerk İlçesi'ne bağlı Yueshan köyündeki heyelan bölgesinde çalışan arama kurtarma ekipleri, 9 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Wu Zhizun/Xinhua)

Çin'in Hubei Eyaletindeki Heyelandan 5 Kişi Kurtarıldı, 9 Kişi Hala KayıpÇin'in orta kesiminde bulunan Hubei eyaletindeki Wufeng'in Tujia Özerk İlçesi'ne bağlı Yueshan köyündeki heyelan bölgesinin havadan çekilmiş fotoğrafı, 9 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Wu Zhizun/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Dünya

Çin Halk Cumhuriyeti TEM Otoyolu Hubei Dünya Haberler

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