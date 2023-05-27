Çin'de Asya fili popülasyonu artıyor

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Pu'er kentinde yakın zamanda 18 Asya filinden oluşan bir sürüde 6 fil yavrusunun bulunduğu belirlendi.

Yavruların en büyüğü yaklaşık 4, en küçüğüyse sadece 1 yaşında.

Saha gözlemcileri, son yıllarda Yunnan'ın Xishuangbanna ve Pu'er kentlerindeki hemen hemen her vahşi Asya fili sürüsünde yıllık bazda yeni doğumlar görüldüğünü bildirdi.

Yunnan, Asya fillerinin Çin'deki ana yaşam alanı konumunda bulunuyor.

2021 sonu itibariyle eyaletteki fil nüfusu, yaklaşık 360 file ulaşarak 1976'da kayda geçen 150'nin altındaki fil nüfusuna göre önemli bir artış yaşandığını gösterdi.

SES (Çince): ZHOU ZHITAO, Yerel Ormancılık ve Çayır İdaresi çalışanı:

"Son yıllarda Asya fillerine bir gıda kaynağı üssü oluşturmak için büyük çaba sarf ettik. Fillerin gıda ihtiyaçlarını karşılamak için mısır, muz, şeker kamışı gibi ürünler ektik. Beslenme kaynakları arttığı için doğum oranları da yükselmeye devam ediyor."

Yağmur ormanı ekosisteminde kilit önemde bir tür olan Asya filleri, Çin'de birinci sınıf ulusal koruma altında bulunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kunming'den bildiriyor.

(XHTV)