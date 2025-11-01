Haberler

Çin, 2026 APEC Liderler Zirvesi'ne Shenzhen'de Ev Sahipliği Yapacak
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 2026 yılında APEC Liderler Zirvesi'nin Shenzhen kentinde gerçekleştirileceğini açıkladı. Shenzhen'in modernleşmesi, Çin'in uluslararası ekonomik stratejileri için önemli bir örnek olarak nitelendirildi.

ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin'in Shenzhen kentinin 2026 yılında APEC Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Kore'nin Gyeongju şehrinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi'nde, ev sahipliği yapacakları 2026'daki zirvenin, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde gerçekleştirileceğini açıkladı. Şi, Pasifik kıyısında yer alan Shenzhen'in son birkaç on yılda küçük ve geri kalmış bir balıkçı köyünden modern bir uluslararası metropole dönüştüğünü söyledi.

Şi, şehrin yükselişini Çin'in karşılıklı yarar ve kazan-kazan açılım stratejisini kararlılıkla sürdürmesinin önemli bir penceresi olarak nitelendirdi. Şi, gelecek yıl tüm tarafların Shenzhen'de bir araya gelerek, Asya-Pasifik bölgesinin kalkınma planlarını ortaklaşa tartışmalarını ve bölge için daha parlak bir gelecek inşa etmelerini sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Çin, böylece gelecek yıl APEC Liderler Zirvesi'ne üçüncü kez ev sahipliği yapacak.

