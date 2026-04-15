Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye- Kazakistan Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Astana'daki Türkiye-Kazakistan Yuvarlak Masa Toplantısı'nda iş dünyasıyla bir araya geldi. İki ülke arasındaki ticaret hedefleri ve iş birliğini geliştirme yönünde görüşmelerde bulundu.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Astana'da düzenlenen Türkiye- Kazakistan Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Astana programımız kapsamında, Başbakan Sayın Oljas Bektenov ile birlikte iş dünyalarımızın kıymetli temsilcileriyle verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye, Kazakistan'ın ihracatında 6'ncı, ithalatında 7'nci sırada yer alırken; Kazakistan, yaklaşık 10 milyar dolarlık ticaret hacmiyle Türk dünyasındaki en büyük ticaret ortağımız konumundadır. Cumhurbaşkanlarımızın ortaya koyduğu 15 milyar dolarlık ticaret hedefi doğrultusunda iş birliğimizi daha da ileri taşıyoruz. Ziyaretimiz boyunca gerçekleştirdiğimiz temaslarımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın Mayıs ayında gerçekleştireceği Kazakistan ziyareti için güçlü bir zemin oluşturacağına inanıyorum. Misafirperverlikleri için Sayın Cumhurbaşkanı Tokayev'e, Sayın Başbakan Bektenov'a ve kıymetli ekiplerine teşekkür ediyor, toplantımızın iş dünyamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kahramanmaraş'ta okula saldırı: 4 ölü, 20 yaralı

Kahramanmaraş'ta okula saldırı! Ölü ve yaralılar var
Kahramanmaraş'ta okula saldırı anı kamerada! Öğrenciler camlardan atladı

Okuldaki kanlı saldırı kamerada!
Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti

Eski hakemin ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti
Polis, mağazadan kaçırdığı çocuğu bıçaklayan kadını vurarak öldürdü

Polis önce uyardı, sonra öldürdü
Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal

Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal
Vatandaş rahatsızdı! Araç muayene sisteminde köklü değişiklik

Vatandaş rahatsızdı! Araç muayene sisteminde köklü değişiklik
Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti

Eski hakemin ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti
Gülistan Doku'nun ablası kardeşinin neden öldürüldüğünü açıkladı

Gülistan bu yüzden mi öldürüldü? Abla bu iddiayı ilk kez dile getirdi
Fadıl Akgündüz annesinin cenazesinde rahat durmadı! Komutana söylediklerine bakın

Jet Fadıl cenazede rahat durmadı! Komutana söylediklerine bakın