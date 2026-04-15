Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye- Kazakistan Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Astana'da düzenlenen Türkiye- Kazakistan Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Astana programımız kapsamında, Başbakan Sayın Oljas Bektenov ile birlikte iş dünyalarımızın kıymetli temsilcileriyle verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye, Kazakistan'ın ihracatında 6'ncı, ithalatında 7'nci sırada yer alırken; Kazakistan, yaklaşık 10 milyar dolarlık ticaret hacmiyle Türk dünyasındaki en büyük ticaret ortağımız konumundadır. Cumhurbaşkanlarımızın ortaya koyduğu 15 milyar dolarlık ticaret hedefi doğrultusunda iş birliğimizi daha da ileri taşıyoruz. Ziyaretimiz boyunca gerçekleştirdiğimiz temaslarımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın Mayıs ayında gerçekleştireceği Kazakistan ziyareti için güçlü bir zemin oluşturacağına inanıyorum. Misafirperverlikleri için Sayın Cumhurbaşkanı Tokayev'e, Sayın Başbakan Bektenov'a ve kıymetli ekiplerine teşekkür ediyor, toplantımızın iş dünyamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

