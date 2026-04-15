Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kazakistan Başbakanı Bektenov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kazakistan'da Başbakan Oljas Bektenov ile iş birliği imkanları ve bölgesel gelişmeler hakkında verimli bir görüşme yaptı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Astana'da, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kazakistan Başbakanı Sayın Oljas Bektenov ile Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 14'üncü Dönem Toplantısı öncesinde verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde mevcut iş birliklerimizi, yeni iş birliği imkanlarını ve bölgesel-küresel gelişmeleri ele aldık. Türk Dünyasının itici gücü Türkiye-Kazakistan iş birliğini, ortak çıkarlarımız doğrultusunda daha ileriye taşımaya kararlıyız. Toplantılarımızın, ortak tarih ve kültür temelinde gelişen ilişkilerimizi daha üst seviyelere taşıyacağına inanıyorum. Nazik ev sahipliği için Sayın Bektenov'a teşekkür ediyor, kardeş Kazakistan halkına muhabbetlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
