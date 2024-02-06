California'da yoğun yağış ve rüzgarlar köpeği tehlikeye attı

ABD'nin California eyaletini etkisi altına alan yoğun yağış ve sert rüzgarlarda köpeğini kurtarmak için arkasından su kanalına atlayan bir kişi, helikopterle kurtarıldı. Köpeğin daha sonra sağ salim bulunduğu açıklandı.

ABD'nin California eyaletinde etkili olan yoğun yağışlar ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle 2 kişi yaşamını kaybetti. Eyalet genelinde sağanak yağışlara bağlı sokaklarda su baskını ve toprak kaymaları meydana geldi. Los Angeles İtfaiyesi, dün itibariyle bölgede 130 su baskını ve çok sayıda yaralanma olduğunu belirtti. İtfaiye helikopter ekibi, görgü tanıklarından gelen ihbar üzerine dün su kanalına düşen köpeğini kurtarmak için suya atlayan ve mahsur kalan bir kişiyi kurtardı. Adamın köpeği ise güvenli bir yere çıkmayı başardığı için sağ salim bulundu.