FETÖ üyesi kaset kumpasçısı evindeki gizli bölmede yakalandı

Kaset kumpasçısı evinde saklandığı gizli bölmede yakalandı
Suriye'de ölü sayısı katlanarak artıyor! Çoğu yakın mesafeden ateş edilerek öldürülmüş

Suriye'de ölü sayısı katlanarak artıyor! Çoğu aynı şekilde öldürülmüş
TSK'dan ihraç edilen teğmenler Ankara'da ortak ev tutmuş

TSK'dan ihraç edilen teğmenler şimdi ne yapıyor?
Emeklilerin bayram ikramiyesi bugün belli oluyor! Kabinenin bir numaralı gündemi

Emeklilerin bayram ikramiyesi bugün belli oluyor
BBC

Bybit'e Yönelik 1,5 Milyar Dolarlık Hırsızlık: Kuzey Koreli Hackerlar Arka Planda

Bybit'e Yönelik 1,5 Milyar Dolarlık Hırsızlık: Kuzey Koreli Hackerlar Arka Planda
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dubai merkezli kripto para borsası Bybit'teki 1,5 milyar dolarlık hırsızlıkta, Kuzey Kore ile bağlantılı hacker grubu Lazarus'ın 300 milyon dolar elde ettiği ortaya çıktı. Uzmanlar, hackerların parayı bulmak ve aklamak için sürekli çalıştığını belirtiyor.

Dubai merkezli kripto para borsası Bybit'e yönelik iki hafta önce gerçekleşen 1,5 milyar dolarlık kripto hırsızlığında, Kuzey Kore devletiyle çalışan bilgisayar korsanlarının 300 milyon dolar elde etmeyi başardığı öğrenildi.

Bybit'teki hırsızlığın arkasında Lazarus Grubu olarak bilinen hacker grubunun olduğu bildirildi.

Hırsızlığın gerçekleşmesinin ardından korsanların söz konusu dijital varlıkları kullanılabilir nakit paraya çevirmesini engellemek üzere adeta bir 'dijital kovalamaca' yaşandı.

Uzmanlar söz konusu grubun günün 24 saati çalışarak söz konusu parayı Kuzey Kore'nin askeri kaynaklarına yönlendirmeyi hedeflediğini öne sürdü.

Kripto inceleme şirketi Elliptic'in kurucusu Dr. Tom Robinson, "Paranın izini kaybettirmeye çalışan korsanlar için her dakika önemlidir. Yaptıkları işte son derece uzmanlar" dedi.

Dr. Robinson, kripto suçlarındaki diğer aktörlerden farklı olarak Kuzey Koreli korsanların kripto para aklama sürecinde üst düzeyde başarılı olduğunu vurguladı:

"Bir oda dolusu insanın otomatize edilmiş araçlarla ve ciddi bir deneyimle bunu yaptığını hayal ediyorum. Faaliyetlerinden anlıyoruz ki günde yalnızca birkaç saat ara veriyorlar ve kripto parayı nakde çevirmek için vardiyalı olarak çalışıyorlar."

Elliptic'in araştırmasına göre ByBit soygununda çalınan paranın yüzde 20'si çoktan "aklandı", yani bu paranın geri getirilmesi mümkün görünmüyor.

21 Şubat'ta ByBit'teki cüzdanlardan birinden 401 bin Ethereum'un çalındığı tespit edilmişti. Saldırı sonrası Ethereum yüzde 4 geriledi.

ByBit CEO'su Ben Zhou, kullanıcılara fonların güvende olduğunu garanti etti. Kurtarılamayan fonların şirketin hazinesinden veya ortaklardan alınacak kredi aracılığıyla karşılanacağının sözünü verdi.

ByBit'in Lazarus Bounty adlı bir uygulamayla, tüm kullanıcıları çalınan paranın izini sürmeye ve mümkün olduğu durumda fonların durdurulmasını sağlamaya çağırmıştı.

Tüm kaynak transferinin kamuya açık bir blok zincirinde görüntülenmesi sayesinde Lazarus Grubu'nun çalıntı dijital kaynaklarını takip etmek büyük oranda mümkündü.

Şimdiye kadar 20 kişi, 40 milyon dolarlık çalıntı paranın izini tespit ederek transferlerin bloke edilmesini sağladı ve 4 milyon dolardan fazla ödülü paylaştı.

Ancak uzmanlar Kuzey Koreli hackerların uzmanlığını hesaba katarak paranın büyük kısmının kurtarılmasının mümkün olmayabileceğini söylüyor.

Siber güvenlik şirketi Check Point'ten Dr. Dorit Dor, "Kuzey Kore oldukça kapalı bir sisteme sahip. Siber suçlarla ilgili olumsuz izlenimi asla umursamıyorlar" diyor.

Bir diğer sorun ise tüm kripto para şirketlerinin, diğer şirketlere yardımcı olmaya açık olmaması. ByBit, bir diğer kripto para borsası eXch'yi, suçluların para aklamasını engellememekle itham ediyor.

Şimdiye kadar 90 milyon dolarlık dijital varlık, bu borsayı kullanarak nakde çevrildi.

eXch borsası ise bu suçlamaya itiraz ederek, ilk başta bu transferlerin engellenmediğini çünkü ByBit ile yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle bu dijital varlıkların korsanlara ait olduğundan emin olamadıklarını kaydetti.

Kuzey Kore şimdiye kadar Lazarus Grubu'nun arkasında olduğunu kabul etmedi. Ancak grubu mali kazanç amacıyla kullanan tek ülkenin Kuzey Kore olduğu sanılıyor.

Lazarus Grubu şimdiye kadar bankaları da hedef aldı ancak son beş yıldır büyük oranda kripto para şirketlerine saldırılar düzenliyor.

BBC
img

UEFA'dan Vincic'e dev görev!
img

30 yıl önce bulunmuştu: Paha biçilemiyor
img

Türk savaş gemileri o ülkeyi karıştırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü deterjan markası testi geçemedi! 2,2 milyonluk rekor ceza

Ünlü deterjan markası testi geçemedi! 2,2 milyonluk rekor ceza
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Morata ve Aliti'nin pozisyonunda tereddütsüz görüş belirtti

Ünlü yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
Dünyaca ünlü oyuncu, Türk hayranıyla sahnede balon patlattı

Ünlü oyuncu Türk hayranıyla balon patlattı! Görüntü tartışma yarattı
Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye tarihi uyarı

2 ülkeyi açık açık tehdit etti: Gerçek bir savaşa ramak kaldı
Mimar Ece Gürel'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Ece Gürel'in yeni görüntüsü! Otobüs şoförüne bakın ne söylemiş
Tarih netleşti! Aile hekimleri, Türkiye genelinde iş bırakıyor

Tarih belli oldu! Aile hekimleri, Türkiye genelinde iş bırakıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.