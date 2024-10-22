BRICS Liderler Zirvesi Kazan'da Başladı

BRICS Liderler Zirvesi, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da başladı.

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 16. BRICS Zirvesi Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da başladı. Zirvede, 22'si liderler düzeyinde olmak üzere 36 ülke temsil edilecek.

Zirvede, BRICS dijital ödeme platformu ve ulusal para birimleriyle ticaret, bölgesel krizler, küresel meseleler ve BRICS toplantılarına oy hakkı olmadan katılma imkanı sunan yeni 'partner ülke' statüsüne resmiyet kazandırılması ile ilgili çalışmalar yapılacak.

Rusya lideri Vladimir Putin, zirvenin sonunda bir basın toplantısı düzenleyerek 3 gün boyunca yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyuna anlatacak.

Bu yıl Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) katılmasıyla üye sayısı 9'a çıkan BRICS'in genişlemiş haliyle ilk defa düzenlenen bu yılki liderler zirvesi, 24 Ekim Perşembe günü sona erecek.