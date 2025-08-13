Brezilya'da Patlayıcı Fabrikasında Facia: 9 Ölü
Brezilya'nın Curitiba kenti yakınlarındaki bir patlayıcı fabrikasında meydana gelen patlamada 9 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Yetkililer, patlamanın sebebini araştırmak için inceleme başlattı.
Patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
