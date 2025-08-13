Brezilya'da Patlayıcı Fabrikasında Facia: 9 Ölü

Brezilya'da Patlayıcı Fabrikasında Facia: 9 Ölü
Brezilya'nın Curitiba kenti yakınlarındaki bir patlayıcı fabrikasında meydana gelen patlamada 9 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Yetkililer, patlamanın sebebini araştırmak için inceleme başlattı.

BREZİLYA'nın Curitiba kenti yakınlarında bir fabrikada meydana gelen patlamada 9 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'nın güneyindeki Paran eyaletine bağlı Curitiba kenti yakınlarında bulunan bir patlayıcı fabrikasında patlama meydana geldi. Yetkililer, patlamada 3'ü kadın 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
