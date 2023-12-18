BP, Husiler'in saldırıları nedeniyle Kızıldeniz üzerinden yapılan petrol sevkiyatlarını durdurdu

BP, Kızıldeniz'deki Husiler'in saldırıları nedeniyle geçici olarak tüm petrol sevkiyatlarını durduruyor. Güvenlik endişesiyle alınan bu önlem, bölgedeki gelişmelere bağlı olarak gözden geçirilecek. Diğer büyük nakliye şirketleri de benzer şekilde sevkiyatlarını askıya aldı

Bp, Kızıldeniz üzerinden yapılan petrol sevkiyatlarını, Husi isyancılarının gemilere yönelik son saldırıları nedeniyle geçici olarak durdurma kararı aldığını duyurdu. "Güvenlik durumundaki kötüleşme" gerekçesiyle alınan bu kararın geçici olduğu belirtildi.

Yemen'deki Husi isyancıların hedef aldığı bir dizi gemi saldırısı sonrasında, birçok nakliye şirketi de sevkiyatlarını askıya aldı.

İran destekli Husi isyancılar, BabülmendepBoğazı'nda seyreden gemilere yönelik drone ve roket saldırıları gerçekleştirerek, özellikle İsrail'e giden gemileri hedef alıyor. Ancak saldırıya uğrayan gemilerin tamamının İsrail'e gitmekte olduğu kesin değil.

Bp, yaptığı açıklamada, "Bp olarak, insanlarımızın ve adımıza çalışanların güvenliği önceliğimizdir. Kızıldeniz'deki gemi trafiği için güvenlik durumunun kötüleşmesi üzerine, BP olarak Kızıldeniz üzerinden yapılan tüm geçişleri geçici olarak durdurma kararı aldık. Bu tedbirin devamını, bölgedeki gelişmelere bağlı olarak gözden geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Evergreen Line, Kızıldeniz'deki durumu değerlendirdikten sonra, Asya ile Akdeniz, Avrupa veya ABD'nin doğu sahilindeki limanlar arasındaki uzun seyahatlerde kullanılan konteyner gemilerini Güney Afrika'nın etrafından yeniden yönlendireceğini açıkladı. Bu kararın, gemilerin ve mürettebatın güvenliğini korumak amacıyla alındığı belirtildi. Şirket, bölgedeki gelişmeleri sürekli olarak değerlendireceğini kaydetti.