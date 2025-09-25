Haberler

İtalya'nın Bolzano kentinde turistlerden köpek vergisi alınacak

İtalya'nın Bolzano kentinde turistlerden köpek vergisi alınacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'nın Bolzano kentinde 2026'dan itibaren turistler için köpek başına günlük 1,5 avro vergi uygulanacak. Bu düzenleme, aşırı turizmle mücadele ve sokak temizliği için alındı. Yerel köpek sahipleri ise yıllık 100 avro vergi ödeyecek.

İTALYA'nın Bolzano kentinde 2026'dan itibaren turistlerin yanlarında getirdiği köpekler için günlük 1,5 avro vergi uygulanacağı bildirildi.

İtalya'nın kuzeyindeki Bolzano kenti, 2026'dan itibaren turistlerin yanlarında getirdiği köpekler için günlük 1,5 avro vergi uygulayacak. Alınan kararla, 'aşırı turizm'in yarattığı baskıyı azaltmanın ve sokak temizliği ile yeni köpek parklarının finansmanının amaçlandığı belirtildi. Düzenlemeye göre, şehirde yaşayan köpek sahipleri her yıl 100 avro vergi ödeyecek, turistlerden ise günlük yaklaşık 2 dolar alınacak.

Düzenlemeyi hayata geçiren Bolzano Eyalet Meclisi Üyesi Luis Walcher, yeni uygulamaya ilişkin açıklamasında, "Bu adil bir önlem çünkü yalnızca köpek sahiplerini ilgilendiriyor. Aksi takdirde kaldırımların temizliği tüm topluma yüklenirdi. Oysa sokaklarımızdaki tek kirlilik köpek atıklarıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Trump'tan jest! Her lidere açılmayan kapı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıldı

Trump'tan jest! Her lidere açılmayan kapı Erdoğan'a açıldı
ABD'li senatöre kızından 'İsrail' tepkisi: Ruhunu şeytana satmış gibi

Ünlü siyasetçiye kendi kızı bile tepki gösterdi: Ruhunu şeytana satmış
Noterden çıkan vatandaş öfkeden deliye döndü: 8 bin TL aldılar, içime oturdu

Noterden çıkar çıkmaz telefona sarıldı: 8 bin TL aldılar, içime oturdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüm, işinin başında yakaladı

Ölüm, işinin başında yakaladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.