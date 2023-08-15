Boğanın güreş sırasında boynuzunu anüsüne sapladığı matador ağır yaralandı

İspanyol boğa güreşçisi Alejandro Conquero, Madrid'deki bir etkinlik sırasında boğanın boynuzu tarafından anüsünden saplandı ve ciddi yaralandı. 28 yaşındaki Conquero'nun durumunun ciddi olduğu belirtilirken, olayı izleyen kalabalık büyük bir dehşet yaşadı. Olayın videosu binlerce kez izlendi ve Conquero'nun hastaneye kaldırıldığı ve rektumunda boynuz saplanması teşhisi konulduğu bildirildi.

İspanya'daki boğa güreşinde kızgın boğa anüsüne boynuzunu sapladığı matadoru ağır yaraladı.

Alejandro Conquero, 28, İspanya'da bir boğa tarafından boynuzu ile delelendi ve havaya kaldırıldığında kalabalık dehşet çığlıklarıyla yankılandı.

Huelva, Endülüs'ten gelen boğa güreşçisi, Pazartesi günü Cenicientos, Madrid'deki yüksek riskli etkinlik sırasında korkunç yaralanmalar aldıktan sonra "ciddi" durumda olduğu söyleniyor.

Stadyumda seyirciler izlerken, video dehşet verici bir şekilde Alejandro'nun beyaz boğa tarafından arka tarafından delelendiği anı yakaladı.

İlk olarak geleneksel bir boğa güreşçisi kostümü giyerken ve pembe ve sarı bir pelerinle beyaz boğayı kışkırtırken, izleyicilerin nefesi kesiliyor.

Ancak renkli kumaşın her savuruşuyla, boğa güreşçisi bilinçsizce yavaşça hayvana yaklaşıyor.

Alejandro tel örgüye yaklaşırken boğa tekrar pelerine doğru koşarken üst bedenine çarpıyor.

Boğa güreşçisi aniden hayvan tarafından havaya fırlatılırken, boğa güreşçisi kolayca onu başının üstünde çeviriyor.

Alejandro, boğa güreşçisinin gerisinin arasına tekrar hücum ettiğinde ve poposunun arasından onu deleliyor.

Alejandro, boğanın boynuzu rektumuna saplanmışken korkutucu bir şekilde havaya fırlatıldı ve kalabalık alarm sesleri çıktı.

Olayı izlemek üzere pembe ve sarı pelerinlerle silahlanmış birkaç başka boğa güreşçisi hızla arenaya girdi ve onu çılgın boğadan kurtardı.

X adıyla paylaşılan ürkütücü video, binlerce kez görüntülendi.

Alejandro, tüyler ürperten olayı takiben olay yerindeki doktorlar tarafından değerlendirildikten sonra hastaneye nakledilirken görüldü.

Doktorlar, onun "rektum boyunca kuyruk sokumundan geçen perianal bölgesinde bir boynuz saplanması yaşadığını ve dış sfinkteri etkileyebileceğini" teşhis etti.

Genç boğa güreşçisi, EFE haber ajansının bildirdiğine göre, Madrid'deki Rey Juan Carlos de Mostoles hastanesine nakledildi.