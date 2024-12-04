Birleşmiş Milletler 2025'te insani yardıma ihtiyaç duyacak kişi sayısını duyurdu

BM, 2025'te 305 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyacağı tahmininde bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) 'Küresel İnsani Yardıma Genel Bakış 2025' başlıklı raporunu açıkladı. Fletcher, dünya genelinde, 305 milyon kişinin gelecek yıl insani yardıma ihtiyaç duyacağı tahminini paylaşarak, BM ve insani yardım ortaklarının, dünya genelinde 190 milyon kişiyi desteklemek için 2025'te 47 milyar dolar tutarında yardım çağrısı başlattığını ifade etti.

150 MİLYON KİŞİ YARDIMLARDAN MAHRUM KALACAK

Dünyanın yangın yeri olduğunu söyleyen Fletcher, en savunmasız olan kadın, çocuk ve engellilerin, en büyük bedelleri ödediğine dikkat çekerek, ihtiyaç sahibi diğer 150 milyon kişiye ulaşmayı çok istediklerini fakat mevcut fonla bunun mümkün olmadığını söyledi.