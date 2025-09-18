Bartın'dan Ukrayna'ya Giden Gemide Karaya Oturma Olayı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesi kıyısında karaya oturan RAPID isimli kuru yük gemisinin Bartın'dan Ukrayna'ya gittiği, gemideki 7 mürettebattan 6'sının Ukrayna, 1'inin ise İran uyruklu olduğu bildirildi. Mürettebat helikopterle karaya indirildi.
GEMİ, BARTIN'DAN UKRAYNA'YA GİDİYORMUŞ
Kocaeli'nin Kandıra ilçesi kıyısında karaya oturan RAPID isimli kuru yük gemisinin Bartın'dan Ukrayna'ya gittiği öğrenildi. 2 bin 135 ton alçı yüklü olduğu belirtilen gemideki 7 mürettebattan 6'sının Ukrayna, 1'inin ise İran uyruklu olduğu öğrenildi. Helikopterle, karaya indirilen mürettebatın Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda ifadeleri alınıyor.
Bu arada mürettebatın helikopterden karaya indiği anlar cep telefonuyla görüntülendi.
