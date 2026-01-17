Bakan Yumaklı, Almanya'da

Haberler

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Berlin Büyükelçiliği'nde Türk iş insanları ve STK temsilcileriyle bir araya gelerek yatırım, ticaret ve iş birliği konularında görüş alışverişinde bulundu.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nde Türk iş insanları ve STK temsilcileriyle bir araya geldi.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Berlin Büyükelçiliğimizde, ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden Türk iş insanlarımız ve STK temsilcilerimizle bir araya geldik. Yatırım, ticaret ve iş birliği imkanlarını ele alırken; ekonomiden sosyal iş birliklerine uzanan başlıklarda istişarelerde bulunarak, ortak akılla atılabilecek adımları değerlendirdik. Ülkemizin ekonomik ve kültürel bağlarına katkı sunacak her türlü iş birliğini desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

