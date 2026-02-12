Bakan Işıkhan, Moritanya Çalışma Bakanı Houmei ile görüştü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Fas'ta düzenlenen çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması konferansı kapsamında Moritanya Kamu Hizmetleri ve Çalışma Bakanı ile bir araya geldi. İki ülke arasında iş gücü ve istihdam konularında deneyim paylaşımı yapıldı.
ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Fas'ın Marakeş kentinde Moritanya Kamu Hizmetleri ve Çalışma Bakanı Marieme Mint Boydiel Houmei ile bir araya geldi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması 6'ncı Küresel Konferansı vesilesiyle Moritanya Kamu Hizmetleri ve Çalışma Bakanı Marieme Mint Boydiel Houmei ile heyetlerimizin katılımıyla ikili görüşmemizi gerçekleştirdik. İş gücü, istihdam, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında deneyimlerimizin paylaşılması ve diyaloğumuzun geliştirilmesi hakkında fikir alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.