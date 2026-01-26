Haberler

Bakan Işıkhan, Letonya Sosyal Refah Bakanı Uzulnieks ile görüştü

Bakan Işıkhan, Letonya Sosyal Refah Bakanı Uzulnieks ile görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Riyad'da Letonya Sosyal Refah Bakanı ile bir araya gelerek sosyal güvenlik alanında iş birlikleri ve anlaşma konularında görüşmeler yaptı.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Letonya Sosyal Refah Bakanı Reinis Uzulnieks ile bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Letonya Cumhuriyeti Sosyal Refah Bakanı Sayın Reinis Uzulnieks ile Riyad'da gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmede, Bakanlıklarımız arasında sosyal güvenlik alanlarında ilişkilerimizi kurumsallaştırmayı sağlayacak çalışmalarımızı değerlendirdik. Vatandaşlarımıza en yüksek faydayı sağlayacak iş birliklerini ele aldık ve bu kapsamda ülkelerimiz arasında bir sosyal güvenlik anlaşması akdedilmesine yönelik görüşlerimizi istişare ettik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi? Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadı mı? Günler sonra sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi

Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
İşte Durdona Khakımova'nın cesedinin valizde dolaştırıldığı anlar

Kan donduran görüntüler! Cesedi valizde sokak sokak gezdirmiş
Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı

Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı
Fotoğrafına shop yapan Wanda Nara'dan büyük hata

Shop yapmak isterken rezil oldu
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi

Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
Maçtan sonra ortaya çıktı! Sadettin Saran'ın gergin anları

Maçtan sonra ortaya çıktı! Saran'ın gergin anları
Kar fırtınası şiddetini artırıyor! New York Belediye Başkanı Zohran Memdani'dan sokağa çıkmayın uyarısı

8,5 milyonluk kentte hayat durdu! Başkandan "evde kalın" talimatı