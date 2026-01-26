Bakan Işıkhan, Letonya Sosyal Refah Bakanı Uzulnieks ile görüştü

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Letonya Sosyal Refah Bakanı Reinis Uzulnieks ile bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Letonya Cumhuriyeti Sosyal Refah Bakanı Sayın Reinis Uzulnieks ile Riyad'da gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmede, Bakanlıklarımız arasında sosyal güvenlik alanlarında ilişkilerimizi kurumsallaştırmayı sağlayacak çalışmalarımızı değerlendirdik. Vatandaşlarımıza en yüksek faydayı sağlayacak iş birliklerini ele aldık ve bu kapsamda ülkelerimiz arasında bir sosyal güvenlik anlaşması akdedilmesine yönelik görüşlerimizi istişare ettik" ifadelerini kullandı.