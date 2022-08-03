Bakan Çavuşoğlu, Kamboçya Müslümanlardan Sorumlu Kıdemli Bakanı ile görüştü - Haberler

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Bakan Çavuşoğlu, Kamboçya Müslümanlardan Sorumlu Kıdemli Bakanı ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Kamboçya Müslümanlardan Sorumlu Kıdemli Bakanı ile görüştü

Kamboçya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kamboçya Müslümanlardan Sorumlu Kıdemli Bakanı Othsman Hassan ile görüştü.

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Kamboçya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kamboçya Müslümanlardan Sorumlu Kıdemli Bakanı Othsman Hassan ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin, "Kamboçya Müslümanlardan Sorumlu Kıdemli Bakanı Othsman Hassan ile görüştük. Kamboçya ile iş birliğimizi güçlendirecek ve yeni boyutlar ekleyeceğiz" İfadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Mevlüt Çavuşoğlu Kamboçya Dünya Haberler

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