Bakan Çavuşoğlu Fransa'da Dünya Haberleri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Fransa'ya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Fransa'ya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temasları kapsamında Fransa'ya geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, "Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanları Toplantısı'na katılmak ve bölgede yaşayan vatandaşlarımızla buluşmak üzere Strazburg'dayız" ifadelerini kullandı. - STRASBOURG Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya Mevlüt Çavuşoğlu Strazburg Fransa Politika Dünya Haberler

Haberler ›› Dünya ›› Bakan Çavuşoğlu Fransa'da - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.