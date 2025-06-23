BAE, Influencer'lara 10 Yıl Süreli Golden Visa Veriyor

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), yatırımcıların yanı sıra içerik üreticilerine de 10 yıllık Golden Visa vermeye başladı. Dubai'de uzun yıllardır içerik üreten Sema Demir Toktaş ve Umut İlkaya, bu haktan yararlanmaya hak kazandı.

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri (BAE) yatırımcıların dışında ülke tanıtımına katkı veren influencerlara 10 yıllık Golden Visa veriyor.

BAE hükümetinin 2 milyon dirhemin üzerinde yatırım yapan yabancı yatırımcılara, akademisyenlere, sanatçılara verdiği 10 yıllık uzun dönem oturum statüsü olan Golden Visa, artık içerik üreticilerini de kapsıyor.

Bu kapsamda üç yıldır Dubai üzerine seyahat içerikleri üreten Sema Demir Toktaş ve 10 yılı aşkın süredir Dubai'de yaşayan ve iki kez Dubai'nin En İyi Influencer'ı ödülünü alan Umut İlkaya Golden Visa almaya hak kazandı.

Dubai'nin turistik ve kültürel yönlerini tanıtan Toktaş, devlet nezdinde resmi olarak 'ülkeye dijital katkı sağlayan kişi' olarak tanındı.

Sosyal yaşam, gastronomi ve şehir kültürü alanlarında ürettiği içeriklerle tanınan Umut İlkaya, haberi kişisel sosyal medya hesabından "Hayallerinizin devlet politikasıyla ödüllendirildiği bir yerdeyim" ifadesiyle paylaştı.

Golden Visa sahipleri, 10 yıl boyunca sponsor olmadan ülkede ikamet ve çalışma hakkı elde ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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