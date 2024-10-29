Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Türkiye'ye Cumhuriyet Bayramı Tebriği

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhuriyetin 101'inci yıl dönümü dolayısıyla gönderdiği tebrik mektubunda, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin 2. yüzyılına siyasi, ekonomik, askeri ve diğer tüm açılardan güçlü, istikrarlı, uluslararası arenada da yüksek itibar kazanmış, küresel konularda söz sahibi bir ülke olarak adım atmıştır" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Cumhuriyetin 101'inci yıl dönümü dolayısıyla gönderdiği tebrik mektubunda, "Gururla belirtmek isterim ki Türkiye Cumhuriyeti tarihinin 2. yüzyılına siyasi, ekonomik, askeri ve diğer tüm açılardan güçlü, istikrarlı, uluslararası arenada da yüksek itibar kazanmış, küresel konularda söz sahibi bir ülke olarak adım atmıştır. Bugün Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin en yüksek seviyede olmasından ve sarsılmaz kardeşliğimizden gurur duyuyoruz. Dinamik ve aktif bir şekilde gelişen, bölgesel iş birliğinin omurgasını oluşturan devletlerarası ilişkilerimiz bölgede kalkınmaya, barışa ve güvenliğe büyük katkılar sunmakta ve tüm Avrasya için de önemli bir rol oynamaktadır. Ortak tarihimizden, zengin milli-manevi değerlerimizden güç alan Azerbaycan-Türkiye stratejik ortaklığının 'Bir millet, iki devlet' ilkesi doğrultusunda daha da güçlenerek derinleşeceğine inanıyorum. Bu anlamlı günde size sağlıklı, mutlu bir yaşam ve görevinizde başarılar, kardeş Türkiye Cumhuriyeti ve halkına da daima huzur ve refah diliyorum" ifadelerini kullandı.