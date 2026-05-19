'Türkiye-Ermenistan sınırı 7 Haziran'daki seçimlerden sonra açılacak'

Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Türkiye - Ermenistan arasındaki sınırın 7 Haziran Ermenistan seçiminden sonra, anayasa değişikliğinin ardından açılacağını söyledi.

Cumhuriyet gazetesine konuşan Memmedov, Türkiye'nin Ermenistan ile sınırlarını açmak istediği ancak Azerbaycan'ın bunu reddettiği iddialarıyla ilgili soruya yanıt verdi.

Türkiye ile sürekli irtibatta olduklarını söyleyen Büyükelçi, Ermenistan - Türkiye normalleşmesiyle Ermenistan - Azerbaycan normalleşmesi süreçlerini paralel olarak yürüttüklerini ifade etti.

Ermenistan anayasasında Azerbaycan'a yönelik toprak iddiasının 7 Haziran'daki parlamento seçimlerinden anayasa değişikliğiyle ortadan kalkmasını beklediklerini ekledi.

Memmedov, bunun ardından ABD'de paraf edilen Azerbaycan-Ermenistan barış anlaşmasının imzalanacağını söyledi.

Açıklamasına göre Ermenistan - Türkiye ve Ermenistan - Azerbaycan sınırları da bu sürecin sonunda açılacak.

İki ülke arasında, Iğdır'daki Alican ve Kars'taki Akyaka olmak üzere iki sınır kapısı bulunuyor.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki anlaşma, 8 Ağustos 2025'te ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Washington'da gerçekleştirdiği üçlü zirvede iki ülkenin dışişleri bakanları tarafından kabul edilmişti.

17 maddelik anlaşma, iki ülke arasında egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların karşılıklı tanınması temelinde barışçıl ilişkilerin kurulmasını öngörüyor.

Taraflar birbirlerine karşı toprak iddiasında bulunmamayı, güç kullanmaktan kaçınmayı, iç işlerine karışmamayı ve sınır güvenliği ile istikrarı sağlamak için işbirliği yapmayı taahhüt ediyor.

Anlaşmanın, Azerbaycan'a karşı toprak iddialarını içeren Ermenistan anayasası değiştirildikten sonra imzalanması planlanıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geçen kasım ayında yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'la Ermenistan nihai barış anlaşmasına imza attıkları zaman biz Ermenistan'la normalleşmeye hazırız" demişti.

Son olarak Dışişleri Bakanlığı, 13 Mayıs'ta Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

Buna göre yeni bir düzenlemeyle Türkiye'den Ermenistan'a doğrudan ihracat yapılabilecek.

Sınırlar neden kapalı?

Türkiye, Azerbaycan'a destek amacıyla, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ nedeniyle savaşın sürdüğü 1993 yılında Ermenistan ile sınır kapılarını kapatmıştı.

İki ülke 2021'in sonlarından bu yana temkinli bir şekilde yakınlaşma yönünde adımlar atıyor.

Süreç 28 Nisan'da Kars'ta yapılan Türkiye - Ermenistan Ortak Çalışma Grubu toplantısıyla yeni bir aşamaya geçti.

Türkiye ve Ermenistan, 1993'ten bu yana çalışmayan Kars-Gümrü demiryolunun rehabilite edilmesi ve bir an önce faaliyete geçmesi konusunda adım attı.

Kars-Gümrü demiryolu özellikle Ermenistan'ın Batı'ya açılması ve Gürcistan ile Orta Asya üzerinden gelen hatları buluşturması açısından önemli bir bağlantı hattı olarak görülüyor.

Hattın açılması durumunda Kars-Gümrü-Tiflis arasında demiryolu ulaşımının canlanması ve bunun bölge ekonomisi için önemli kazanımlar getirmesi öngörülüyor.