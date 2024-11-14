Akılalmaz sigorta dolandırıcılığı: Ayı kostümüyle saldırdı

ABD'de 4 kişi, ayı kostümü giyen bir kişiyi arabalarına saldırtarak sigorta şirketinden para koparmaya çalıştı.

California eyaletinde meydana gel en ola yda 4 şüphelinin, hasarlı araçları için sigorta şirketinden ödeme almak amacıyla sahte bir hasar bildirimi yaptığı öne sürüldü.

AYI KOSTÜMÜ GİYEN BİR KİŞİ ARAÇLARA SALDIRDI

İddiaya göre, ayı kostümü giyen bir kişi birkaç araca kasten zarar verdi. Ancak, olayı incelemeye alan polisşüphelilerin hasarı kasten oluşturduğunu ve sigortadan haksız kazanç elde etmeye çalıştığını belirledi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma devam ederken, polisin olaya ilişkin delil toplamayı sürdürdüğü bildirildi.