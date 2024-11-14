Akılalmaz sigorta dolandırıcılığı: Ayı kostümüyle saldırdı
ABD'nin California eyaletinde, ayı kostümü giyerek araçlara zarar veren dört kişi sigorta dolandırıcılığı şüphesiyle gözaltına alındı. Şüphelilerin, hasarlı araçlar için sahte hasar bildirimi yaparak sigortadan haksız kazanç elde etmeye çalıştığı iddia ediliyor.
ABD'de 4 kişi, ayı kostümü giyen bir kişiyi arabalarına saldırtarak sigorta şirketinden para koparmaya çalıştı.
California eyaletinde meydana gelen olayda 4 şüphelinin, hasarlı araçları için sigorta şirketinden ödeme almak amacıyla sahte bir hasar bildirimi yaptığı öne sürüldü.
AYI KOSTÜMÜ GİYEN BİR KİŞİ ARAÇLARA SALDIRDI
İddiaya göre, ayı kostümü giyen bir kişi birkaç araca kasten zarar verdi. Ancak, olayı incelemeye alan polisşüphelilerin hasarı kasten oluşturduğunu ve sigortadan haksız kazanç elde etmeye çalıştığını belirledi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma devam ederken, polisin olaya ilişkin delil toplamayı sürdürdüğü bildirildi.