Üye Girişi
Haberler

Akılalmaz sigorta dolandırıcılığı: Ayı kostümüyle saldırdı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin California eyaletinde, ayı kostümü giyerek araçlara zarar veren dört kişi sigorta dolandırıcılığı şüphesiyle gözaltına alındı. Şüphelilerin, hasarlı araçlar için sahte hasar bildirimi yaparak sigortadan haksız kazanç elde etmeye çalıştığı iddia ediliyor.

ABD'de 4 kişi, ayı kostümü giyen bir kişiyi arabalarına saldırtarak sigorta şirketinden para koparmaya çalıştı.

California eyaletinde meydana gelen olayda 4 şüphelinin, hasarlı araçları için sigorta şirketinden ödeme almak amacıyla sahte bir hasar bildirimi yaptığı öne sürüldü.

AYI KOSTÜMÜ GİYEN BİR KİŞİ ARAÇLARA SALDIRDI

İddiaya göre, ayı kostümü giyen bir kişi birkaç araca kasten zarar verdi. Ancak, olayı incelemeye alan polisşüphelilerin hasarı kasten oluşturduğunu ve sigortadan haksız kazanç elde etmeye çalıştığını belirledi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma devam ederken, polisin olaya ilişkin delil toplamayı sürdürdüğü bildirildi.

Akılalmaz sigorta dolandırıcılığı: Ayı kostümüyle saldırdı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz

Belgelerle kürsüye çıkan Özel'den gündem yaratacak sözler

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri El Sani'yi resmi törenle karşıladı

Katar Emiri'nin selam verdiği an törene damga vurdu

 MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK'dan ilişiği kesilmiştir

Bakanlık, Türk askeriyle ilgili pedofili iddiasını doğruladı
Ankara'da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde?

Konserler, incelemeler derken Ankara için son anket geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Sarp Sınır Kapısı nerede, hangi ilde? Sarp Sınır Kapısı hangi ülkeye açılır? MASTERCHEF KUZU YÜREK DOLMASI TARİFİ! Kuzu yürek dolması nasıl yapılır, Kuzu yürek dolması malzemeleri neler? MASTERCHEF CİĞER KAVURMA TARİFİ! Ciğer kavurma nasıl yapılır, Ciğer kavurma malzemeleri neler? MASTERCHEF ARPA ŞEHRİYELİ OĞLAK BAŞI TARİFİ! Arpa şehriyeli oğlak başı nasıl yapılır, malzemeleri neler? Rojin Kabaiş otopsi raporu çıktı mı? Rojin Kabaiş ölüm sebebi nedir? MASTERCHEF KOÇ YUMURTASI TARİFİ! Koç yumurtası nasıl yapılır, Koç yumurtası malzemeleri neler? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 14 Kasım Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! MASTERCHEF TUZLAMA ÇORBASI TARİFİ! Tuzlama çorbası nasıl yapılır, Tuzlama çorbası malzemeleri neler? THY Euroleague Real Madrid Anadolu Efes basket maçı izleme linki! Real Madrid-Anadolu Efes maçı şifresiz, HD izleme linki var mı? Real Madrid Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta? THY Euroleague Real Madrid Anadolu Efes basket maçı şifresiz mi? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te bu hafta kim potada?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.