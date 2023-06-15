Avustralya, Rusya Büyükelçilik binasının inşasına izin vermedi

Düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yapan Avustralya Başbakanı Albanese, "Hükümet bugün Rusya Federasyonu'nun Parlamento Binası'nın hemen yanında kurmayı planladığı diplomatik temsilciliğin sözleşmesini feshetmek üzere bir yasa tasarısı sunacak. Hükümet, Parlamento Binası'na bu kadar yakın bir yerde yeni bir Rus varlığının yarattığı risk konusunda çok net güvenlik tavsiyeleri almıştır" dedi.Avustralya medyası, parlamentonun söz konusu yasa tasarısını kabul ettiğini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya