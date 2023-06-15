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Avustralya, Rusya Büyükelçilik binasının inşasına izin vermedi

Avustralya, Rusya Büyükelçilik binasının inşasına izin vermedi

Dünya Haberleri

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ülkenin başkenti Canberra'da inşa edilmesi planlanan Rusya Büyükelçilik binasına güvenlik gerekçesiyle izin verilmeyeceğini açıkladı.

p> Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, hükümetin, ülkenin başkenti Canberra'da Avustralya Parlamentosu binası yakınında inşa edilmesi planlanan Rusya Büyükelçilik binasına güvenlik gerekçesiyle izin vermediğini duyurdu.

Düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yapan Avustralya Başbakanı Albanese, "Hükümet bugün Rusya Federasyonu'nun Parlamento Binası'nın hemen yanında kurmayı planladığı diplomatik temsilciliğin sözleşmesini feshetmek üzere bir yasa tasarısı sunacak. Hükümet, Parlamento Binası'na bu kadar yakın bir yerde yeni bir Rus varlığının yarattığı risk konusunda çok net güvenlik tavsiyeleri almıştır" dedi.Avustralya medyası, parlamentonun söz konusu yasa tasarısını kabul ettiğini bildirdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Büyükelçilik Avustralya Hükümet Rusya Dünya Haberler

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