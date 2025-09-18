Haberler

Avustralya'dan Rusya'ya Yeni Petrol Yaptırımları

Güncelleme:
Avustralya, Rusya'nın petrol gelirlerini azaltmak amacıyla petrol fiyat tavanını 60 dolardan 47,60 dolara indirdi ve 95 'gölge filo' gemisine yönelik yeni yaptırımlar uyguladı. Bu adımlar, Rusya'nın savaş ekonomisinin zayıflatılmasını hedefliyor.

AVUSTRALYA, Rusya'nın petrol gelirlerini sınırlamak için yeni yaptırımlarını duyurdu.

Avustralya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'ya yönelik petrol fiyat tavanının varil başına 60 dolardan 47,60 dolara indirildiği, ayrıca 95 Rus 'gölge filo' gemisine daha yaptırımlar uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, fiyat tavanının düşürülmesiyle Rus ham petrolünün piyasa değerinin azaltılacağı ve Moskova'nın savaş ekonomisinin petrol gelirlerinden mahrum bırakılacağı kaydedildi. Önlemlerin, Avrupa Birliği (AB), İngiltere, Kanada, Yeni Zelanda ve Japonya ile koordineli şekilde alındığı aktarıldı. Ayrıca Avustralya'nın Rusya'dan petrol ve rafine petrol ithalatına yönelik yasağını sürdürdüğü hatırlatıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Haziran 2025'ten bu yana 150'den fazla gölge filo gemisine yaptırım uygulandığını, bu gemilerin uluslararası yaptırımları delmek için bayrak değiştirme, izleme sistemlerini devre dışı bırakma ve yetersiz sigorta gibi yöntemlerle çalıştığını belirtti. Söz konusu uygulamaların çevre ve deniz güvenliği açısından ciddi riskler oluşturduğuna dikkat çekildi.

Avustralya'nın Ukrayna'ya verilen desteği sürdüreceği vurgulanan açıklamada, Rusya'nın işgalini finanse etme kapasitesini zayıflatmak için koordineli adımların devam edeceği bildirildi. Açıklamada, "Rusya'ya bu savaşı derhal sona erdirme ve Ukrayna topraklarından çekilme çağrımızı yineliyoruz. Ukrayna için kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışa olan desteğimizden vazgeçmeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
