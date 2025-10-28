Avustralya'da Maden Patlaması: 2 İşçi Hayatını Kaybetti
Avustralya'nın New South Wales eyaletindeki Cobar kasabasında bir madende meydana gelen patlamada, 2 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi yaralandı. Yetkililer, patlamanın ardından madencilik faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu belirtti. Patlamanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya