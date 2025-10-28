Haberler

Avustralya'da Maden Patlaması: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

New South Wales eyaletinde Cobar kasabasındaki bir madende meydana gelen patlamada 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı. Yetkililer patlama sonrası madencilik faaliyetlerini durdurdu.

AVUSTRALYA'nın New South Wales eyaletindeki bir madende meydana gelen patlamada, 2 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Avustralya'nın New South Wales eyaletindeki Cobar kasabasında bir madende meydana gelen patlamada, 2 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi yaralandı. Yetkililer, patlamanın ardından madencilik faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu belirtti. Patlamanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
