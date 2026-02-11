Haberler

Avrupa Parlamentosu, Ukrayna'ya 90 Milyar Avroluk Kredi Paketini Onayladı

Güncelleme:
Avrupa Parlamentosu, Ukrayna'nın savunma ve bütçe ihtiyaçları için hazırlanan 2026-2027 dönemi 90 milyar avroluk kredi paketini kabul etti. Paketin 60 milyar eurosu savunma kapasitesinin güçlendirilmesi için, 30 milyar eurosu ise makro-finansal yardım olarak kullanılacak.

AVRUPA Parlamentosu, Ukrayna'nın savunma ile bütçe ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hazırlanan 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan 90 milyar avroluk kredi destek paketini onayladı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda bugün yapılan oylama sonucunda, Rusya ile savaşı beşinci yılına giren Ukrayna'ya yönelik kredi paketi kabul edildi. Kabul edilen 90 milyar avroluk paketin 60 milyar avrosunun Ukrayna'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve askeri teçhizat alımı için, kalan 30 milyar avrosunun ise makro-finansal yardım ile bütçe desteği olarak kullanılacağı bildirildi.

Ortak AB borçlanması yoluyla finanse edilecek kredinin anaparasının, Ukrayna'nın Rusya'dan savaş tazminatı almasının ardından Kiev yönetimi tarafından geri ödeneceği ifade edildi. Söz konusu destek paketinin kullanıma sunulmasının ise Ukrayna'nın demokratik reformlara bağlı kalması, hukukun üstünlüğünü sağlaması ve yolsuzlukla mücadeleye devam etmesi gibi şartlara bağlandığı aktarıldı.

Çekya, Macaristan ve Slovakya'nın destek vermediği paketin, oy birliği gerektirmeyen 'güçlendirilmiş iş birliği' prosedürü sayesinde parlamentodan geçtiği kaydedildi. AB Konseyi'nin de paketi resmi olarak onaylamasının ardından ilk ödemenin 2026'nın ikinci çeyreğinin başlarında yapılmasının planlandığı belirtildi. Söz konusu tutarın ise Ukrayna'nın bu dönemdeki tahmini finansal ihtiyaçlarının üçte ikisini karşılamasının öngörüldüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Haberler.com
