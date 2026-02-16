Haberler

Yunanistan'da taksiciler greve gidiyor

Yunanistan'da taksiciler greve gidiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, taksiciler 17-19 Şubat tarihleri arasında greve gideceklerini açıkladı. Taksiciler, elektrikli araçlara geçiş ve vergi yükünün azaltılması gibi taleplerle greve çıkacak.

YUNANİSTAN'ın başkenti Atina'da taksiciler, 3 günlük greve gideceklerini duyurdu.

Yunanistan Attiki Taksiciler Sendikası'ndan (SATA) yapılan açıklamada, Atina'nın da dahil olduğu Attiki bölgesinde taksilerin 17-19 Şubat'ta greve gideceği ve hiçbir şekilde hizmet vermeyeceği bildirildi. Açıklamada, taksicilerin, elektrikli araç kullanımına geçişte kademeli bir plan uygulanması, şoförlü araç kiralanmasına yönelik çerçevenin netleştirilmesi, taksilerin de otobüslere ayrılan şeritleri kullanabilmesi ve vergi yükünün azaltılması gibi talepleri olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız

İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz buna hazırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Tartışma yaratan görüntüler! Bütün dünya onu konuşuyor
TikTok yayını facia ile bitti

TikTok yayını facia ile bitti
Arda Kural sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafta son haliyle dikkat çekti

Yerli Leonardo Dicaprio'nun yeni halini görünce inanamayacaksınız
Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay: Şaka sandım, hala şoktayım

Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay
Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Tartışma yaratan görüntüler! Bütün dünya onu konuşuyor
İran istihbaratı duyurdu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar

Gizli anlaşma ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Amatör maçta büyük skandal! Hakeme bisiklet atıp bayılttılar

En sonunda bunu da gördük! Hakeme bisiklet attıp bayılttılar