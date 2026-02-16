Yunanistan'da taksiciler greve gidiyor

YUNANİSTAN'ın başkenti Atina'da taksiciler, 3 günlük greve gideceklerini duyurdu.

Yunanistan Attiki Taksiciler Sendikası'ndan (SATA) yapılan açıklamada, Atina'nın da dahil olduğu Attiki bölgesinde taksilerin 17-19 Şubat'ta greve gideceği ve hiçbir şekilde hizmet vermeyeceği bildirildi. Açıklamada, taksicilerin, elektrikli araç kullanımına geçişte kademeli bir plan uygulanması, şoförlü araç kiralanmasına yönelik çerçevenin netleştirilmesi, taksilerin de otobüslere ayrılan şeritleri kullanabilmesi ve vergi yükünün azaltılması gibi talepleri olduğu belirtildi.