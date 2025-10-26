Haberler

ASEAN Zirvesi Kuala Lumpur'da Başladı

Güncelleme:
Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi'nin 47'nci resmi açılış töreni Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da yapıldı. Zirveye 30'dan fazla dünya lideri katılacak.

ASEAN Zirvesi'nin 47'nci resmi açılış töreni Malezya'nın ev sahipliğinde başkent Kuala Lumpur'da yapıldı.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi'nin 47'nci resmi açılış töreninde Malezya Başbakanı ve ASEAN 2025 Başkanı Enver İbrahim konuşma yaptı. Zirveye ABD Başkanı Donald Trump, Çin Başbakanı Li Çiang, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Kanada Başbakanı Mark Carney, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de dahil olmak üzere 30'dan fazla lider katılacağı bildirildi. 'Kapsayıcılık ve Sürdürülebilirlik' temasıyla 3 gün boyunca Malezya'nın başkanlığında Kuala Lumpur'da düzenlenecek zirvede liderlerin, bölgesel güvenlik, ekonomik dayanıklılık ve kapsayıcı büyüme konularını ele alacağı belirtildi.

