Almanya Maliye Bakanı Klingbeil, Çin'de Ekonomik İş Birliği İçin Temaslarda Bulundu

Güncelleme:
Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil, Çin'e giderek Pekin'de önemli diplomatik görüşmelere başladı. Klingbeil, ekonomik iş birliği ve zorlu konularda diyalog mesajı verdi. Almanya'nın Çin ile ilişkileri üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.

Haber: İlhan BABA

(BERLİN)- Almanya Maliye Bakanı ve Sosyal Demokrat parti (SPD) Genel Başkanı Lars Klingbeil, Çin'e giderek, Pekin'de kritik temaslara başladı. Klinbeil, ekonomik iş birliği ve zor konularda diyalog mesajı verdi.

Almanya Maliye Bakanı ve Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı (SPD) Lars Klingbeil, Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ve Başbakan Friedrich Merz'in ziyaretlerinden önce Çin'e giderek diplomatik temaslarını başlattı. Program uyumsuzluğu nedeniyle ziyaretini iptal eden Wadephul'un ve planlamayı sürdüren Merz'in aksine Klingbeil, Pekin'de görüşmelere başladı.

Klingbeil, başkent Pekin'de Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng tarafından karşılandı. Lifeng, Almanya'dan AB içinde daha aktif rol üstlenmesini ve Birliğin Çin ile ilişkilerde yumuşama sağlaması için çaba göstermesini talep etti.

Son dönemlerde zorlayıcı bir seyir izleyen Almanya-Çin ilişkilerine dikkat çeken Klingbeil, "Zor konuları konuşmaktan kaçınmayacağız. Çözümler için Çin ile diyalog arıyoruz" dedi. Ziyaretin hem Başbakan Merz hem de Dışişleri Bakanlığı ile koordineli yürütüldüğünün altını çizdi.

Klingbeil, Çin'in yeniden Almanya'nın en büyük ticaret ortağı konumuna geldiğini hatırlatarak, "Rekabet adil olmalı" mesajını verdi. Avrupa Birliği (AB)'nin, Çin devlet destekli şirketlerin ucuz çelik ve düşük maliyetli elektrikli araçlarla Avrupa pazarını zorladığı gerekçesiyle ek gümrük vergileri uyguladığı biliniyor.

Görüşmelerde Klingbeil, Çin'in Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşa verdiği dolaylı desteği de gündeme taşıdı. Pekin'den Rusya'ya sağlanan "çifte kullanım" ürünlerine dikkat çekerek, Çin'in Kremlin üzerindeki etkisini barış için kullanması çağrısında bulundu. He Lifeng ise "savaş" ifadesi yerine "kriz" tanımını kullanarak, Çin'in barış çabalarını desteklediğini söyledi.

Ziyaretin temel nedeni, 10 yıldır iki yılda bir düzenlenen Almanya-Çin finans diyaloğu. Almanya'nın bankacılık ve sigortacılık sektörü temsilcileri, Çinli yetkililerle piyasa erişimi ve iş birliği konularında temaslarda bulundu.

Klingbeil'in programında ayrıca Çin Komünist Partisi'nin yetkililerinden Liu Haixing ile görüşme yer alıyor. Bu temas, SPD ile Çin Komünist Partisi arasında 40 yılı aşkın süredir süren parti diyaloğunun bir parçası niteliğinde.

Kaynak: ANKA / Dünya
