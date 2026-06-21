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Almanya Dışişleri Bakanlığı'nda 5 Milyon Avroluk Hesap Hatası

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Almanya Dışişleri Bakanlığı, yurt dışında görevli personele hesaplama hatası nedeniyle bir yılda yaklaşık 5 milyon avro fazla ödeme yapıldığını, hukuki nedenlerle bu paraların geri alınamayacağını açıkladı.

Haber: İlhan BABA

(BERLİN) - Almanya Dışişleri Bakanlığı, hesaplama sistemindeki hata nedeniyle yurt dışında görev yapan personele bir yılda yaklaşık 5 milyon avro fazla ödeme yapıldığını açıkladı. Bakanlık, hukuki nedenlerle fazla ödemelerin çalışanlardan geri alınamayacağını, zarara neden olan hizmet sağlayıcı şirkete tazminat davası açılıp açılamayacağının ise değerlendirdiğini bildirdi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, yurt dışında görevli personeline maaş ve ek ödemelerde hesaplama hatası nedeniyle toplam 5 milyon avro fazla ödeme yapıldığı açıkladı.

Hatanın, yurt dışı maaşlarını hesaplayan hizmet sağlayıcı şirketin kullandığı sistemden kaynaklandığı belirtildi. Yurt dışında görevli personelin maaşları hesaplanırken, görev yapılan ülkedeki yaşam maliyetinin Berlin ile karşılaştırıldoığı, yaşam maliyetinin Berlin'den daha düşük olduğu ülkelerde maaşa normalde eksi katsayı uygulanması gerekirken, sistemde bu katsayıların yanlışlıkla artı olarak hesaplandığı ifade edildi.

Söz konusu hata nedeniyle Temmuz 2025 ile Haziran 2026 arasında yurt dışındaki 220 görev merkezinden 71'inde görevli personele fazla ödeme yapıldığını doğrulayan Almanya Dışişleri Bakanlığı, hukuki nedenlerle fazla ödenen paraların çalışanlardan geri talep edilemeyeceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, kamuya yaklaşık 5 milyon avroya mal olan hata nedeniyle hesaplamaları yapan hizmet sağlayıcı şirkete karşı tazminat davası açılıp açılamayacağının değerlendirdiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA
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