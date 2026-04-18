Almanya'nın Birçok Şehrinde Hükümetin Enerji Politikalarına Protesto

(MÜNİH)- Almanya'nın büyük şehirlerinde on binlerce kişi, hükümetin enerji politikasını protesto ederek fosil yakıtlardan çıkışın hızlandırılmasını ve yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılmasını talep etti.

Almanya'nın Berlin, Hamburg, Köln ve Münih'te binlerce kişi hükümetin enerji politikasını protesto etti. Organizatörler, ülke genelinde toplam katılımın yaklaşık 80 bin kişi olduğunu bildirdi.

Çevre ve doğa koruma örgütlerinden oluşan geniş bir ittifak tarafından organize edilen protestolara, Greenpeace, WWF ve Deutsche Umwelthilfe gibi kuruluşlar da destek verdi.

"Yenilenebilir enerjiyi savun" sloganıyla düzenlenen eylemlerde konuşma yapan kuruluş temsilcileri, kömür, petrol ve gazdan çıkılarak güneş ve rüzgar gibi çevre dostu enerji kaynaklarına geçişin hızlandırılmasını talep etti."

Ekonomi Bakanı Katherina Reiche'nin politikalarını eleştiren temsilciler, fosil yakıt fiyatlarının artmasına rağmen yenilenebilir enerji yatırımlarının yeterince desteklenmediğini dile getirdi.

Ayrıca temsilciler, enerji fiyatlarındaki yükselişin ve İran ile yaşanan gerilimlerin, sanayileşmiş ülkelerin fosil yakıtlara bağımlılık nedeniyle otoriter rejimlere karşı ne kadar kırılgan olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.

