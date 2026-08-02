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Almanya'da işsiz sayısı temmuzda 3 milyonu aştı

Almanya'da işsiz sayısı temmuzda 3 milyonu aştı
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Almanya'da işsizlik temmuz ayında 3 milyon sınırını aşarak son dönemdeki zayıf iş gücü piyasası görünümünü bir kez daha ortaya koydu. Merkezi Nürnberg'de bulunan Federal İş Ajansı verilerine göre, işsiz sayısı 3 milyon 7 bine yükselirken, açık iş pozisyonları ve mesleki eğitim kontenjanlarında düşüş yaşandı.

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG) – Almanya'da işsizlik temmuz ayında 3 milyon sınırını aşarak son dönemdeki zayıf iş gücü piyasası görünümünü bir kez daha ortaya koydu. Federal İş Ajansı verilerine göre işsiz sayısı 3 milyon 7 bine yükselirken, açık iş pozisyonları ve mesleki eğitim kontenjanlarında da düşüş yaşandı.

Almanya'da işsizlik, temmuz ayında 3 milyonun üzerine çıktı. Federal İş Ajansı'nın (BA) verilerine göre, ülkede işsiz sayısı bir önceki aya göre 71 bin artarak 3 milyon 7 bine yükseldi. İşsizlik oranı ise 0,2 puan artışla yüzde 6,4 oldu. Federal İş Ajansı, iş gücü piyasasındaki zayıf görünümün sürdüğünü belirtirken, açık iş pozisyonları ve mesleki eğitim kontenjanlarında da gerileme yaşandığına dikkati çekti.

Federal İş Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Daniel Terzenbach, Temmuz ayında işsizlik ve eksik istihdamın her yıl olduğu gibi mevsimsel nedenlerle arttığını belirterek, son aylarda iş gücü piyasasındaki zayıf görünümün devam ettiğini söyledi. İşverenlerin yeni personel talebinin de düşük seviyede kaldığına dikkat çekilen açıklamada, temmuz ayında ajansa kayıtlı 653 bin açık iş pozisyonu bulunduğu bildirildi.

Öte yandan, yaklaşık 1 milyon 108 bin kişinin işsizlik maaşı aldığı açıklandı. Çalışabilir durumda olup vatandaşlık parası (Bürgergeld) alanların sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre 121 bin azalarak, 3 milyon 775 bine geriledi. Bu gruptaki kişilerin tamamının işsiz olmadığı, bir bölümünün düşük gelirlerini sosyal yardımla tamamladığı belirtildi.

Mesleki eğitim piyasasında da hareketlilik sürerken, iş ve işçi bulma kurumlarına çıraklık eğitimi için başvuran aday sayısı 418 bine yükseldi. Buna karşılık, işverenler tarafından bildirilen eğitim kontenjanı 437 bin olarak gerçekleşirken, bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre 35 bin azaldı.

İşverenler tarafından bildirilen mesleki eğitim kontenjanı sayısı ise 437 bin oldu. Bu da geçen yılın Temmuz ayına göre 35 bin daha az açık pozisyon bulunduğunu ortaya koydu.

Kaynak: ANKA
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