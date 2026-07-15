Almanya'da Sol Parti'den, Temel Gıda Ürünlerinde Kdv'nin Kaldırılması Önerisi

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya'da gıda fiyatları son beş yılda genel enflasyonun üzerinde artarak yüzde 36,3 yükseldi. Sol Parti, büyük market zincirlerinin piyasa gücüne karşı daha sıkı denetim ve temel gıdalarda KDV'nin kaldırılmasını önerdi.

Almanya'da gıda fiyatları, 2020 ile 2025 yılları arasında genel enflasyonun üzerinde artış gösterdi. Federal Hükümetin verilerine göre, bu dönemde gıda fiyatları yüzde 36,3 yükselirken, genel enflasyon yüzde 22 seviyesinde gerçekleşti.

Hükümetin Tarım Bakanlığı aracılığıyla paylaştığı verilere göre, en yüksek fiyat artışları kümes hayvanı eti, süt ürünleri ve yumurta, yemeklik yağlar ile şekerde görüldü. Meyve, balık, içecekler ve hazır gıdalarda ise fiyat artışları daha sınırlı kaldı.

Almanya Sol Parti Milletvekili Ina Latendorf, hükümetin gıda sektöründeki büyük market zincirlerinin piyasa gücüne karşı yeterli adım atmadığını savundu. Latendorf, gıda fiyatlarının düzenli olarak izlenmesi için bir fiyat gözlem merkezi kurulmasını ve gıda şirketlerinin kar marjlarına sınırlama getirilmesini istedi.

Temel gıda ürünlerinde Katma Değer Vergisi'nin (KDV) kaldırılmasını da öneren Latendorf, bunun dar gelirli kesimlerin, artan yaşam maliyetleri karşısında korunması açısından gerekli olduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA