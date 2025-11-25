Almanya'da Emeklilik Yaşı Tartışmaları Devam Ediyor

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya'da emeklilik yaşı tartışmaları sürerken Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) gençlik örgütü Juso'nun Başkanı Philipp Türmer, emeklilik yaşının yeniden yükseltilmesine kesin olarak karşı çıktığını açıkladı. Türmer, isteyenlerin gönüllü olarak daha uzun süre çalışabilmesini desteklediklerini ancak genel bir yaş artışının adil olmayacağını belirtti.

Türmer, yaptığı açıklamada, emeklilik yaşının yükseltilmesine kesin olarak karşı çıktığını bildirdi. Özellikle ağır işlerde çalışanların mevcut emeklilik yaşına kadar dahi zorlandığını vurgulayan Türmer, isteyenlerin gönüllü olarak daha uzun süre çalışabilmesini desteklediklerini ancak genel bir yaş artışının adil olmayacağını ifade etti.

Genç neslin ileride emeklilikte geçinebilmesi için sistemin köklü biçimde yenilenmesi gerektiğini ifade eden Türmer, emeklilik sisteminde kapsamlı reform çağrısı yaptı.

Türmer, "Büyümeye ve daha fazla istihdama ihtiyacımız var. Ama en önemlisi, tüm meslek gruplarını aynı emeklilik sistemine dahil etmeliyiz" diye konuştu.

Memurların, serbest çalışanların ve siyasetçilerin de ortak bir sisteme dahil edilmesi gerektiğini kaydeden Türmer, yüksek gelir gruplarının sosyal güvenlik sistemine daha adil biçimde katkı sağlaması gerektiğini söyledi.

Türmer, "Şu anda sosyal sistemlerimizin finansmanına tek kuruş katkı yapmayan sermaye gelirleri de sisteme dahil edilmeli. Bu sorun hem emeklilikte hem sağlık sisteminde mevcut" ifadelerini kullandı.