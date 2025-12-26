Haberler

Almanya Başbakanı Merz'den Noel Mesajı: Özgürlük, Barış ve Güvenlik İçin Sorumluluk Taşıyoruz

Güncelleme:
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Noel dolayısıyla yayımladığı mesajda, özgürlük, barış ve güvenliğin Almanya ve Avrupa'nın geleceği için temel öncelikler olduğunu belirtti. Merz, ülkesinin bu konularda sorumluluk hissettiğini vurguladı.

Haber: İlhan  BABA

(BERLİN) – Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Noel dolayısıyla yayımladığı mesajda, "özgürlük, barış ve güvenlik" vurgusu yaparak, Almanya'nın ve Avrupa'nın geleceği için sorumluluk aldıklarını söyledi.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı da olan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, partisinin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, CDU/CSU ile Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) oluşan federal hükümetin Almanya ve Avrupa için önemli bir sorumluluk üstlendiğini ifade etti.

Merz, önümüzdeki dönemde özgürlük, barış, güvenlik ve Avrupa kıtasının refahının temel gündem maddeleri olduğunu belirterek, "Bu alanlarda Almanya olarak sorumluluk hissediyoruz. Sabır ve sebatla ülkemizi ileriye taşıyacağız" değerlendirmesinde bulundu. Halktan anlayış ve sabır isteyen Merz, aynı zamanda gerekli adımların kararlılıkla atılacağını vurguladı.

Almanya'nın beş eyaletinde gelecek yıl yapılacak parlamento seçimlerine de değinen Merz, bu seçimlerin ayrı bir önem taşıdığını belirterek, "Seçim kampanyası yürütecek partililerimizi hep birlikte destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Dünya
