Almanya 2026 için Rekor Yatırım Planını Açıkladı

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil, 2026 için 126,7 milyar euroluk rekor yatırım planını açıkladı. Yatırımlar; altyapı, iklim koruma, savunma ve sanayi alanlarını kapsarken, amaç ekonomiyi canlandırmak, rekabet gücünü artırmak ve istihdamı korumak.

Klingbeil, yıllardır ihmal edilen altyapının yenilenmesi gerektiğini belirterek bunun için büyük bir finansman dönüşümü başlattıklarını söyledi. Bu yatırımların bütçe açıklarını kapatmak için değil, ülkenin geleceği için kullanılacağını vurguladı.

2026 bütçesi kapsamında Almanya'nın toplam harcamalarının 630 milyar aeuroya ulaşması planlanıyor. Bunun içinde altyapı, iklim koruma ve savunma alanlarına ayrılan ek fonlar da bulunuyor. Klingbeil, ekonomiyi canlandırmak, rekabet gücünü artırmak ve istihdamı güvence altına almak amacıyla 2026 yılı için 126,7 milyar euroluk rekor yatırım yapacaklarını belirtti.

Klingbeil ayrıca çelik ve otomotiv sektörlerindeki istihdamı koruyacaklarını açıkladı. Çin'den gelen ucuz ve çevreye zararlı çeliğin yerli üretimi tehdit etmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Otomotiv sektörü için de elektrikli araçlar ve şarj altyapısına daha fazla destek verileceğini belirtti.

Bakan, bütçe açığını kapatmak için değil, geleceğe yatırım yapmak için borçlanacaklarını vurgulayarak bunun maliye politikasında bir değişim olduğunu belirtti. Ayrıca, 30 milyar euroluk tasarruf planıyla birlikte büyük reformların yapılması gerektiğini söyledi.