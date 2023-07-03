Ahlat'ta Yaz Kur'an Kursları Başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen yaz Kur'an kursları Ahlat ilçesinde başladı. Kaymakam Batuhan Bingöl, açılış programında öğrencilere başarılar diledi. İlçe Müftüsü Mehmet Fudayil Uyanık ise kursların 10 Temmuz'a kadar devam edeceğini belirtti.