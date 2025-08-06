ABD, Zambiya ve Malavi'den Vize Başvurularında Teminat Alacak

ABD, Zambiya ve Malavi'den Vize Başvurularında Teminat Alacak
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Zambiya ve Malavi vatandaşlarının iş ve turist vizesi başvurularında 15 bin dolara kadar teminat yatırmaları gerektiğini açıkladı. Bu önlem, vize koşullarının yerine getirilmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Abd Dışişleri Bakanlığı, Zambiya ile Malavi vatandaşlarından iş ve turist vizesi başvurularında 15 bin dolara kadar teminat alınacağını bildirdi.

Abd Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "20 Ağustos'tan itibaren, ticari ve turistik vizelere başvuran Malavi ile Zambiya vatandaşlarının 15 bin dolara kadar teminat yatırmaları gerekecektir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu programın vize sürelerinin aşılmasını caydırmayı ve ABD göçmenlik yasalarına bağlılığı pekiştirmeyi amaçladığı kaydedilerek, vize şartlarının tamamının yerine getirip, tanınan süre içinde ülkeyi terk eden başvuru sahiplerine teminat miktarının tamamen geri ödeneceği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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