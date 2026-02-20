Haberler

ABD ve Endonezya arasında ticaret anlaşması imzalandı
BEYAZ Saray, ABD ile Endonezya arasında gümrük vergilerinin kaldırılmasını ve pazar erişiminin genişletilmesini öngören ticaret anlaşmasının imzalandığını duyurdu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre; ABD Başkanı Donald Trump ile Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, karşılıklı ticaret anlaşmasına imza attı. Anlaşma kapsamında, Endonezya'nın tarım, sağlık, teknoloji, otomotiv ve kimya dahil olmak üzere tüm sektörlerde ABD'den ithal edilen ürünlerin yüzde 99'undan fazlasına uyguladığı gümrük vergisi engellerini kaldıracağı bildirildi.

Açıklamada, ABD'nin ise Endonezya'ya karşı uyguladığı gümrük tarifesi korumalarını büyük ölçüde sürdüreceği kaydedildi. Buna göre ABD, belirlenecek bazı özel tekstil ve istisnai ürünler haricinde, Endonezya'dan yapılan ithalatlara uyguladığı karşılıklı tarifeyi yüzde 19 oranında tutmaya devam edecek.

Ayrıca anlaşmanın ABD'ye geniş çaplı bir pazar erişimi sağlayacağı belirtilerek, imalat, tarım ve dijital sektörlerde stratejik ilerlemelerin önünü açacağı vurgulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
