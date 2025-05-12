ABD ve Çin Gümrük Vergilerini 90 Gün Süreyle Düşürdü

(ANKARA) - ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD ve Çin'in karşılıklı olarak uyguladığı gümrük vergilerini 90 gün süreyle yüzde 115 oranında düşürme konusunda anlaştığını açıkladı.

Hafta sonu İsviçre'de gerçekleştirilen görüşmelerin ardından alınan karara göre ABD'nin Çin'den ithalata uyguladığı gümrük vergisi 90 gün boyunca yüzde 30'a, Çin'in ABD ürünlerine uyguladığı vergi ise aynı süreyle yüzde 10'a düşürülecek.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, dün yaptığı açıklamada, Cenevre'de hafta sonu yapılan görüşmelerin ardından Çin ile yürütülen müzakerelerde "önemli ilerleme" kaydettiklerini ve bugün daha fazla detayın paylaşılacağını söylemişti.

Görüşmelere Bessent ile birlikte katılan ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ise varılan uzlaşının ABD'nin Çin'in ticaret uygulamalarına yönelik ulusal güvenlik kaygılarını ele aldığını belirtmişti.

Çin'in ekonomi politikalarından sorumlu Başbakan Yardımcısı He Lifeng ise görüşmeleri "açık, derinlemesine ve yapıcı" olarak nitelendirmişti. Çin devlet medyasına göre iki ülke, ekonomik ve ticari konuları ele almak üzere bir "istişare mekanizması" kurma konusunda anlaşmaya vardı.

Toplantı, ABD Başkanı Donald Trump'ın ocak ayında Çin'den Amerika'ya giren ürünlere yüksek oranda gümrük vergisi uygulamasının ardından iki ülke arasında gerçekleşen ilk yüz yüze görüşme olmuştu.

Trump, geçen ay Çin'den ithal edilen ürünlere yüzde 145 oranında vergi koyarken; Pekin, bazı Amerikan mallarına karşılık olarak yüzde 125 vergi uygulamıştı. Söz konusu yüksek vergiler, finans piyasalarında çalkantıya yol açmış ve küresel bir resesyon endişesini tetiklemişti.